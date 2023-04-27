МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг растут на фоне сильной финансовой отчетности компаний из США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Мосбиржа: емкость юаневого рынка может быть недостаточной для облигаций

По состоянию на 16.59 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,72%, до 33541,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,94%, до 11966,09 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 4084,65 пункта.

Рынки продолжают оценивать финансовые результаты IT-гигантов. Так, выручка Meta* в первом квартале оказалась лучше прогнозов, также компания сообщила о росте прибыли от рекламы и количестве ежедневных активных пользователей. Акции Meta подскакивают в цене почти на 15%.

Ценные бумаги eBay также дорожают — на 2,1%. Компания по итогам прошлого квартала получила прибыль против убытка годом ранее, выручка оказалась выше ожиданий. Акции Mastercard растут на 1,6% после того, как выручка компании выросла на 11% и оказалась выше прогнозов аналитиков.

"Настроение инвесторов остается таким же хрупким, как и мировая экономика, и сезон отчетности дает столь необходимую информацию об общем состоянии компаний", — цитирует агентство Блумберг главу отдела международных фондовых рынков Federated Hermes Льюиса Гранта (Lewis Grant).

Также инвесторы обратили внимание на статистику. ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Прогнозировался рост на 2%.