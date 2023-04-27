МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Московская биржа с 1 июня вводит новую методику расчета валютных фиксингов и увеличивает период их расчета с 5 до 15 минут, следует из сообщения торговой площадки.

"Первого июня 2023 года вступает в силу новая редакция методики расчета фиксингов Московской биржи, утвержденная в соответствии с рекомендациями комитета по валютному рынку. Новая редакция методики предусматривает увеличение периода расчета фиксингов "доллар – российский рубль", "евро – российский рубль", "евро – доллар", "китайский юань – российский рубль", "доллар – китайский юань", "гонконгский доллар – российский рубль" и "турецкая лира – российский рубль" с пяти до 15 минут", — говорится в сообщении.

Расчет индикаторов будет осуществляться с 12.15 до 12.30 мск, на текущий момент они рассчитываются с 12.25 до 12.30 мск.

Фиксинг – это финансовый индикатор, устанавливающий общепризнанную цену финансового актива (валюты, драгметалла или др.). Московская биржа рассчитывает валютные фиксинги с 2013 года ежедневно в 12.30 мск на основании информации о поданных заявках и заключенных сделках по инструментам спот на валютном рынке.