МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 0,99%, следует из данных Московской биржи. "СПБ Биржа" планирует вернуть утренние торги бумагами с листингом в США

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,99%, до 2646,18 пункта, долларовый РТС – на 1,32%, до 1024,44 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара на 23 копейки, до 81,39 рубля.