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2023-04-27T18:59:25+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230427/840489397.html
Российский рынок акций вырос на 0,99 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 0,99%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,99%, до 2646,18... ПРАЙМ, 27.04.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга вырос на 0,99%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,99%, до 2646,18 пункта, долларовый РТС – на 1,32%, до 1024,44 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется снижением доллара на 23 копейки, до 81,39 рубля.