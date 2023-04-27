МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Фондовые рынки Европы закрылись в четверг преимущественно ростом после выхода финансовых отчетов ряда европейских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,27%, до 7831,58 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,23%, до 7483,84 пункта, немецкий DAX — на 0,03%, до 15800,45 пункта.

Европейские инвесторы в четверг вновь оценивали финансовые результаты компаний за прошлый квартал. Так, чистая прибыль Barclays выросла на 27%, до 1,8 миллиарда фунтов (2,2 миллиарда долларов), операционная прибыль увеличилась на 11%. Акции британского банка подорожали на 5,3%.

Чистая прибыль Deutsche Bank в первом квартале увеличилась на 9% в годовом выражении и составила 1,16 миллиарда евро. Выручка банка поднялась на 5% и составила 7,7 миллиарда евро, что является самым высоким показателем с 2016 года. Бумаги Deutsche Bank выросли в цене на 2,5%.

Тем временем, акции BASF подешевели на 4,3%. Химический концерн сообщил о росте чистой прибыли за январь-март на 28%, при этом его выручка снизилась на 13%.