МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в четверг вечером после того, как опустилась ниже цены в 2000 долларов за тройскую унцию в середине дня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.43 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 2,55 доллара, или на 0,13%, до 1998,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,51% — до 25,198 доллара за унцию.

Стоимость золота упала ниже отметки в 2000 долларов за тройскую унцию незадолго до выхода статданных по ВВП США в 15.30 мск, после чего восстанавливалась с колебаниями в цене. Сейчас инвесторы оценивают выпущенные статданные, при этом ожидая близящегося заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор примет решение по учетной ставке.

ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), сообщило бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики же ожидали роста ВВП на 2% в пересчете на год. Эти данные могут вызывать среди инвесторов опасения чрезмерного замедления темпов экономического роста и рецессии.

Заседание ФРС пройдет 2-3 мая. Согласно CME Group, чуть больше 84% аналитиков ожидают, что регулятор повысит ставку еще на 25 базисных пунктов, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне.