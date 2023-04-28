МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Биржевая цена на медь несколько растет в последний рабочий день апреля, но с начала месяца до предыдущего закрытия она совокупно снизилась на 5%, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает на ожиданиях финансовых результатов нефтегазовых компаний

По состоянию на 8.25 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,22%, до 3,9017 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,4%, до 8586,6 доллара, алюминия — снизилась на 0,34%, до 2319 долларов, цинка — на 0,91%, до 2621 доллара.

Падение цены на медь в апреле может быть связано с присутствуем на рынках опасений и спекуляций по поводу грозящей экономической рецессии вследствие процесса ужесточения монетарной политики в разных странах, которая, в свою очередь, проводится для борьбы с инфляцией.

Такие прогнозы в том числе и непосредственно негативно отражаются на котировках меди.