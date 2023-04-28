МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут вслед за индексами Уолл-стрит и в ситуации стабильности монетарной политики в Японии, свидетельствуют данные торгов. Курс иены к доллару снизился после решения Банка Японии

По состоянию на 8.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивается на 0,74%, до 3 310,38 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,15%, до 2 050,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,81%, до 19 997 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижается на символические 0,01%, до 2 469,36 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,29%, до 7 314 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,23%, до 28 806,5 пункта.

Биржи Азии следуют за индексами Уолл-стрит, которые закрыли торги четверга значительным ростом. Рынки оценивали финансовые результаты крупных компаний. Так, квартальная выручка Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) превысила прогнозы, также компания eBay по итогам прошлого квартала получила прибыль (годом ранее был убыток), при этом выручка оказалась тоже выше ожиданий. Акции первой компании подорожали на 13,93% в четверг, акции eBay — на 5,07%.

Также трейдеры оценивают решение центробанка Японии и его прогнозы. ЦБ Японии ожидаемо сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом банк понизил прогноз роста ВВП страны на 2023 год до 1,4% с ожидавшихся в январе 1,7%, и повысил ожидаемый уровень инфляции до 1,8% с 1,6%.