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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230428/840491774.html
Российский рынок акций растет в начале торгов пятницы
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Российский рынок акций повышается в начале торгов последнего рабочего дня апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,26%, до 2653 пунктов,... ПРАЙМ, 28.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов последнего рабочего дня апреля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,26%, до 2653 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1026,02 пункта.
При этом акции девелопера "Самолет" дорожают на 2,8% после публикации компанией отчетности по МСФО за прошлый год, зафиксировавшей рост чистой прибыли на 81%.