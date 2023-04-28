МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций повышается в начале торгов последнего рабочего дня апреля, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи АТР в основном растут в пятницу на двух факторах

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,26%, до 2653 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,16%, до 1026,02 пункта.

При этом акции девелопера "Самолет" дорожают на 2,8% после публикации компанией отчетности по МСФО за прошлый год, зафиксировавшей рост чистой прибыли на 81%.