МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цены на медь могут продемонстрировать самое значительное месячное снижение с июня 2022 года на фоне замедления роста мировой экономики и слабого спроса в Китае, сообщает Reuters.

Около 07.24 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с понижением на 0,1%, по 8577 долларов за тонну. С начала месяца котировки этого металла упали на 4,6%.

Некоторую поддержку ценам оказывает ослабление доллара США, делающее металлы, номинированные в американской валюте, более доступными для держателей иных валют.

Кроме того, просадка цен на медь спровоцировала спекулятивные покупки, поскольку проблемы с предложением по-прежнему довлеют над рынком, говорится в аналитической записке ANZ.

Китайская компания MMG сообщила о падении производства меди в 1-м квартале на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58 644 тонн. По итогам года производство меди может составить 305 000-353 000 тонн, прогнозируют в компании.

Котировки меди, широко используемой в строительном и транспортном секторах, а также при производстве бытовой техники, в апреле находились под давлением.

Спрос на этот металл в Китае в апреле оказался более низким, чем ожидалось. При этом участники рынка пытаются найти признаки улучшения ситуации.

"Индикаторы спроса в Китае подают неоднозначные сигналы. Активность в строительном секторе стабилизировалась около уровней 2022 года, а продажи недвижимости вновь снижаются", — отмечает Линн Чжао, стратег-аналитик Macquarie.

Между тем июньские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) торговались с повышением на 1%, по 67 410 юаней (9738,66 доллара) за тонну, однако с начала месяца котировки упали на 3,5%.

Торги на SHFE 1-3 мая проводиться не будут в связи с праздником в Китае.

Алюминий на LME снизился в цене на 0,1%, до 2316 долларов за тонну, никель упал в цене на 1,1%, до 23 830 долларов за тонну. Цинк прибавил 0,5%, до 2634,50 доллара за тонну, олово подскочило на 1%, до 26 145 долларов за тонну, а свинец подорожал на 0,9%, до 2118,50 доллара за тонну.