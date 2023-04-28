МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются после выхода данных о ВВП стран еврозоны, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрыли торги пятницы ростом

По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,26%, до 7 811,47 пункта, французский CAC 40 — на 0,67%, до 7 43,55 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 15 742,45 пункта.

Рынки Европы отреагировали снижением на вышедшие ранее в пятницу данные.

Так, рост ВВП 20 стран еврозоны в прошлом квартале, по первой оценке, замедлился до 1,3% в годовом выражении, в квартальном — до 0,1%, в то время как аналитики ожидали показатели на уровне 1,4% и 0,2% соответственно. ВВП Германии за тот же период снизился на 0,1% в годовом выражении, аналитики же ждали роста показателя на 0,3%. Наконец, безработица в Германии в апреле осталась на уровне предыдущего месяца в 5,6%, однако число безработных в стране выросло на 24 тысячи.

Помимо этого, эксперты также отмечают влияние сезона отчетности на волатильность рынка.

"У нас было несколько спокойных недель, когда рынки торговались в диапазоне и ждали сильного катализатора для разрыва либо в сторону повышения, либо в сторону понижения. Доходы пока что удивляют позитивом, прибыли в целом держатся на высоком уровне, но еще много компаний не отчитались, и вместе со следующей неделей заседаний центральных банков мы можем ожидать некоторой волатильности", — сказал агентству Блумберг глава отдела акций испанской частной банковской фирмы Tressis Виктор Альварес (Víctor Álvarez).