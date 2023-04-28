МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в пятницу, в том числе реагируя на выход накануне данных о ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР закрыли торги пятницы ростом

По состоянию на 12.52 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,3%, до 33829 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 13188,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,34%, до 4139,75 пункта.

ВВП США в прошлом квартале, согласно первой оценке, вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали 2%.

И позднее в пятницу ожидается публикация ряда статданных. Аналитики полагают, что доходы населения в марте выросли по сравнению с февралем на 0,2%, а расходы снизились на 0,1%.

Далее ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Предварительная оценка — 63,5 пункта после 62 пунктов в марте.