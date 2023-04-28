МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цены на медь выросли в пятницу, так как власти Китая заявили о намерении осуществить стимулирование роста экономики страны. Однако слабость спроса и признаки замедления мировой экономики ограничивают пространство для ралли, сообщает Reuters.

Около 10.30 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 0,2%, до 8600 долларов за тонну. Накануне они опустились до самого низкого почти за четыре месяца уровня.

Контракты могут продемонстрировать самое сильное с июня падение по итогам месяца. С начала апреля они потеряли 4,4% вследствие вялого восстановления спроса на металлы в Китае после отмены антиковидных ограничений.

Опасения относительно рецессии западных экономик и сохраняющиеся проблемы в банковском секторе негативно отражаются на котировках.

Цены восстановились от минимумов в пятницу после того, как правящая Коммунистическая партия Китая заявила о дальнейших мерах поддержки экономики, сфокусированных на стимулировании внутреннего спроса.

"Спрос в Китае восстанавливается не так интенсивно, как ожидалось, и для ускорения его роста может потребоваться некоторое время", — считает Амелия Сяо Фу, глава стратегического подразделения в Bank of China International.

"Восстановление физического спроса в КНР будет зависеть от темпов роста активности рынка недвижимости, который еще до конца не оправился (от недавних проблем). Кроме того, отмечается довольно низкая активность промышленного сектора", — добавляет эксперт.

Согласно прогнозам опрошенных Reuters аналитиков, ожидающиеся в воскресенье данные будут свидетельствовать о более медленных темпах роста производственной активности в апреле в Китае.

Между тем запасы меди на складах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) сократились на 6,1%, до 137 095 тонн, что на 42% ниже февральского пика.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,3%, до 2326,50 доллара за тонну, цинк вырос в цене на 2,3%, до 2681 доллара за тонну. Свинец прибавил 1,4%, до 2128,50 доллара за тонну, олово подскочило на 1,9%, до 26 375 долларов за тонну, а никель торговался без изменений, по 23 950 долларов за тонну.

Торги на SHFE 1-3 мая проводиться не будут в связи с праздником в Китае, а биржа LME в связи с праздниками будет закрыта 1 мая.