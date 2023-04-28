МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет судам взыскивать в доход РФ акции и иное имущество при нарушении порядка осуществления иностранных инвестиций в российские стратегические хозяйственные общества. Центробанк снизил прогноз по инфляции в 2023 году

Согласно документу, правовые последствия недействительности сделок, совершенных с нарушением закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества стратегического значения, пояснял в феврале замглавы ФАС России Андрей Цыганов.

Сделки, совершенные с нарушением этого закона, когда устанавливается контроль иностранного инвестора над российским стратегическим хозяйственным обществом, считаются ничтожными. Предметом закона является вопрос о том, как применять последствия ничтожной сделки в тех или иных случаях, говорил Цыганов.

Закон предоставляет суду право взыскать в доход РФ акции, доли в уставных капиталах российских стратегических хозобществ, незаконно приобретенное имущество, а также доходы от его использования, если иностранный инвестор установил контроль над таким обществом в нарушение соответствующего закона. Новый закон также позволяет в судебном порядке взыскивать с иностранного инвестора по иску российского стратегического хозобщества причиненные ему убытки (в том числе упущенную выгоду) и возмещать вред имуществу, связанный с недобросовестным осуществлением таким инвестором своих прав. Путин договорился с главой КНР обмениваться высокотехнологичной информацией

Принятые изменения позволят защитить стратегические отрасли от враждебных попыток навязать управление ими со стороны недружественных инвесторов. Впервые в отношении таких инвесторов будет применяться такая мера, как взыскание акций, имущества и доходов в пользу государства, пояснял журналистам глава думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Лица, сознательно идущие на нарушение закона и желающие обойти требования ФАС и правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, должны понимать последствия своих действий, подчеркнул он.

Помимо этого, расширен перечень лиц, чьи сделки подпадают под действие закона о порядке осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозобщества и требуют согласования. Для этого в нем уточняется понятие "иностранный инвестор". Помимо иностранных юридических и физических лиц, россиян с двойным гражданством, к иностранным инвесторам отнесены и граждане РФ, которые получили вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий их право на постоянное проживание в иностранном государстве.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.