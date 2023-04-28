МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций углубил утреннее снижение в последний рабочий день апреля в преддверии длинных выходных, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Суды получили право изымать акции у недобросовестных иностранных инвесторов

Индекс Мосбиржи к 14.19 мск падает на 1,05%, до 2618,3 пункта, долларовый индекс РТС — повышается на 1,22%, до 1036,91 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,7%, до 78,77 доллара за баррель.

"Вероятно, сказывается фактор пятницы, который усиливается тем, что в понедельник у нас не будет торгов из-за праздничного выходного. Поэтому многие участники рынка воздерживаются от активных действий или сокращают позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни… Дополнительное давление на индекс Мосбиржи оказывает активное укрепление рубля", — говорит Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

К 14.19 мск курс доллара на Московской бирже снижается на 2,15%, до 79,58 рубля, евро — на 2,67%, до 87,32 рубля, юаня — на 1,94%, до 11,48 рубля.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

Сильнее всего дешевеют акции "Белуги" (-4%), расписки Polymetal (-3,41%), акции "Юнипро" (-2,96%), ВТБ (-2,8%) и расписки Globaltrans (-2,26%). Акции Snap и Pinterest сильно дешевеют после публикации финотчетности

А наиболее существенный рост стоимости демонстрируют акции Genetico (+9,89%), растущие третью торговую сессию подряд после первичного размещения бумаг, состоявшегося во вторник.

Также заметно дорожают расписки Qiwi (+1,32%), акции НМТП (+0,6%), обыкновенные (+0,38%) и привилегированные (+0,31%) акции "Ростелекома".

ПРОГНОЗЫ

"Покупательный порыв игроков, имевший место накануне на фоне отчетности ВТБ, успел исчерпаться, а техническая картина по индексу Мосбиржи показывает признаки перегрева, поэтому до конца сессии на рынке может развернуться волна фиксации прибыли", — считает аналитик "Финама" Зарина Саидова.

В свою очередь Антон Кравченко из УК "Первая" считает, что среднесрочный восходящий тренд по индексу Мосбиржи сохраняется. В рамках тренда не исключено дальнейшее движение в сторону 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, РТС же может продолжить рост к 1040 пунктам, отмечает аналитик.

Бабин полагает, что если негативные опасения инвесторов о реализации каких-либо рисков не оправдаются, то индекс Мосбиржи на сессии вторника может возобновить рост с ближайшей целью на отметке в 2700 пунктов.