МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Торговля акциями компаний оборонного комплекса из недружественных стран будет запрещена в России, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Центробанк пока не видит тенденции по разморозке российских активов

"Что касается доступа бумаг недружественных стран, связанных с оборонно-промышленным комплексом, действительно предполагается, что торговля ими будет запрещена. Видимо, это повлечет и делистинг. И, конечно, один из вопросов, которые требуется решить — как те люди, которые купили эти бумаги… смогут из них выходить. Этот вопрос требует доработки", — сказала Набиуллина.

Ранее в апреле председатель ЦБ, выступая с отчетом в Госдуме, сообщила, что Банк России поддерживает идею идею ввести ограничения торговли на российских фондовых биржах ценными бумагами военно-промышленных компаний из недружественных стран и направил свои предложения по этому вопросу в соответствующие органы.