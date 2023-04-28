Стоимость золота падает на 0,06 процента в последний день торгов месяца
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу незначительно опускается, при этом может показать рост второй месяц подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.51 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,25 доллара, или на 0,06%, до 1 997,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% — до 25,253 доллара за унцию.
С начала апреля стоимость драгоценного металла готовится показать рост на 1,4% после увеличения на 6,25% в марте. Золото получило поддержку за счет ожиданий нового повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и роли актива-убежища на фоне опасений по поводу возможной рецессии.
По данным CME Group, 85,4% аналитиков закладывают очередное повышение ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. При этом в июне 65,3% аналитиков ждут ставку на уровне в 5-5,25%, то есть сохранения ставки после потенциального майского повышения.
Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. Инвесторы будут следить за подсказками регулятора о дальнейших планах по ставке и возможных сроках сворачивания политики повышения ставки.
https://1prime.ru/Financial_market/20230428/840500106.html