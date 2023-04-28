МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу незначительно опускается, при этом может показать рост второй месяц подряд, свидетельствуют данные торгов. ЦБ думает над "тюнингом" валютных ограничений для юрлиц, заявила Набиуллина

По состоянию на 17.51 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,25 доллара, или на 0,06%, до 1 997,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% — до 25,253 доллара за унцию.

С начала апреля стоимость драгоценного металла готовится показать рост на 1,4% после увеличения на 6,25% в марте. Золото получило поддержку за счет ожиданий нового повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США и роли актива-убежища на фоне опасений по поводу возможной рецессии.

По данным CME Group, 85,4% аналитиков закладывают очередное повышение ставки ФРС в мае — на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. При этом в июне 65,3% аналитиков ждут ставку на уровне в 5-5,25%, то есть сохранения ставки после потенциального майского повышения.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. Инвесторы будут следить за подсказками регулятора о дальнейших планах по ставке и возможных сроках сворачивания политики повышения ставки.