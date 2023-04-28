МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в пятницу на фоне публикации финансовой отчетности компаний и макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. Золото незначительно дешевеет в последний день торгов месяца

По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,41%, до 33966,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 12169,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 4155,25 пункта.

Трейдеры продолжают следить за сезоном отчетности. Компания Intel ранее сообщила, что ее выручка за первый квартал сократилась на 36%, до 11,7 миллиарда долларов, однако оказалась выше ожиданий. Во втором квартале компания прогнозирует показатель на уровне 11,5-12,5 миллиарда долларов. Акции Intel дорожают на 6,2%. Также растут в цене бумаги ExxonMobil, на 2,2%. Нефтегазовый гигант в первом квартале нарастил выручку в два раза, до рекордных 11,4 миллиарда долларов.

Рынки также оценивают опубликованную в пятницу статистику. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в апреле вырос до 63,5 пункта с мартовских 62 пунктов, как и предполагала предварительная оценка.

С начала апреля Dow Jones вырос на 2%, S&P 500 — на 1,04%. NASDAQ при этом с начала месяца снизился на 0,4%. Аналитики отмечают, что месяц в целом был положительным, поскольку данные статистики и финансовые отчеты указывают на устойчивость экономики.

"Апрель в целом стал хорошим месяцем. Опять же, возможно это связано с сезоном отчетности, но мы видим некоторые экономические отчеты, которые также говорят о том, что экономика и особенно инфляция движутся в правильном направлении, просто, вероятно, не так быстро", — сказала агентству Блумберг главный инвестиционный директор Bokeh Capital Partners Ким Форрест (Kim Forrest).