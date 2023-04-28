МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы выросли после того, как позитивные отчеты о прибыли Exxon и Intel смягчили влияние предупреждения Amazon о замедлении роста, сообщает Reuters. Макроэкономические данные укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система на следующей неделе повысит процентные ставки.

Акции Exxon Mobil Corp выросли на 2,4% и достигли исторического максимума, поскольку компания сообщила о рекордной прибыли за 1-й квартал благодаря росту добычи нефти и газа.

Акции Intel Corp подорожал на 6,1% после того, как компания пообещала, что ее валовая прибыль во второй половине года улучшится.

Акции Amazon.com Inc подешевели на 3,5%, так как компания сообщила о дальнейшем замедлении роста облачного бизнеса, что омрачило ее более высокие, чем ожидалось, квартальные результаты.

"Мы наблюдаем общее сокращение расходов со стороны компаний. Поэтому отсутствие роста, который мы наблюдаем у некоторых технологических компаний, нельзя назвать сюрпризом", — сказал Пол Нолте, рыночный стратег Murphy & Sylvest Wealth Management.

Индекс S&P 500 настроен завершить в плюсе второй месяц подряд благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам крупных корпораций, включая Alphabet Inc, Microsoft Corp и Meta Platforms Inc*.

Аналитики теперь ожидают, что прибыль компаний S&P 500 в 1-м квартале снизилась в годовом исчислении на 2,4%, тогда как в начале апреля ждали падения на 5,1%.

Данные, опубликованные ранее, показали, что потребительские расходы в США в марте не изменились, а базовое инфляционное давление оставалось сильным. Это подкрепляет ожидания того, что ФРС на следующей неделе повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, и этот шаг в значительной степени уже учтен инвесторами в котировках.

"Консенсус-прогноз заключается в том, что ФРС на следующей неделе повысит ставки, — сказал Арт Хоган, главный рыночный стратег B Riley Wealth. — Это мнение, скорее всего, не изменилось в связи с этими данными. Единственное расхождение между консенсус-оценками и ФРС сейчас, похоже, заключается в том, когда центробанк сможет снизить ставки и станет ли вообще это делать".

Данные, опубликованные в четверг, показали, что экономический рост в США в 1-м квартале замедлился сильнее, чем ожидалось, а падение потребительского доверия в апреле усилило риск того, что экономика в этом году может впасть в рецессию.

На момент написания статьи индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 133,00 пункта, или на 0,39%, до 33 959,16 пункта, индекс S&P 500 повысился на 19,37 пункта, или на 0,47%, до 4154,72 пункта, а индекс Nasdaq Composite вырос на 41,27 пункта, или на 0,34%, до 12 183,51 пункта.

Нефтегазовый субиндекс S&P вырос на 1,2% и возглавил отраслевой рост, чему способствовали результаты Exxon.

Бумаги First Republic Bank рухнули на 48%. Американские чиновники координируют срочные переговоры по спасению этого проблемного кредитора, сообщили Reuters три осведомленных источника.

Акции Snapchat, владельца Snap Inc, упали на 18,3%. Компания предупредила, что результаты следующего квартала могут не оправдать ожидания Уолл-стрит. Бумаги Pinterest Inc упали на 16,6% после того, как платформа для обмена изображениями разочаровала прогнозом роста выручки во 2-м квартале на фоне снижения расходов на рекламу.

Бумаги Cloudflare Inc рухнули на 24,4% после того, как поставщик облачных услуг опубликовал неутешительный прогноз выручки.

Акции Colgate-Palmolive Co поднялись на 3,6% после того, как производитель зубной пасты улучшил годовой прогноз органических продаж, сделав ставку на последовательное повышение цен.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество растущих акций превзошло число падающих в соотношении 3,01 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 2,01 к 1.

В составе S&P зафиксировано 19 новых 52-недельных максимума и ни одного нового минимума, а у Nasdaq — 35 новых максимумов и 66 новых минимумов.

* — деятельность Meta (WhatsApp, соцсети Facebook и Instagram запрещена в РФ как экстремистская)