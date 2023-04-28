МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию пятницы, перед длинными выходными инвесторы предпочли зафиксировать прибыль от апрельского роста и "выйти в кэш", следует из данных торгов и комментариев экспертов. В России приостановили публикацию статистики по добыче нефти и газа

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,42%, до 2634,94 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,89%, до 1033,57 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 1 рубль, до 80,33 рубля.

За апрель индекс Мосбиржи поднялся на 7,52%, РТС — на 3,69%.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения.

РЫНОК ОТСТУПИЛ

Российские акции в пятницу снизились на фоне существенного укрепления рубля к доллару и ухода части игроков из акций перед длинными выходными.

"Рынок словно ждал последнего дня перед началом майских праздников, чтобы посмотреть в сторону коррекции. Не без участия игроков рынка, не пожелавших оставаться на длинные выходные в активах", — комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

"Драйверами снижения стали бумаги экспортеров, давление на которые оказало существенное укрепление рубля. Кроме того, свою роль, по всей видимости, сыграл и эффект пятницы, когда многие участники рынка предпочитают проявлять осторожность перед выходными, особенно с учетом того, что в предстоящие дни могут появиться подробности по поводу разрабатываемого ЕС 11-го пакета антироссийских санкций", — добавляет Антон Кравченко из УК "Первая".

В лидерах снижения цены на Московской бирже — акции "Юнипро" (-3,6%), ИСКЧ (-2,8%), "Белуги" (-2,7%), ДВМП (-2,2%).

Акции "Норникеля" (-3,5%) дешевеют вечером на новостях о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

"Решение в целом закономерное в свете резкого снижения свободного денежного потока и роста чистого долга. Кроме того, компания столкнулась с необходимостью перенастройки логистических цепочек и поиска новых рынков сбыта", — комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал".

Выросли бумаги ЛСР (+2,3%), "Новатэка" (+0,7%), расписки Qiwi (+0,7%), акции "Аэрофлота" (+0,2%).

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи подтвердил среднесрочный восходящий тренд, считает Кравченко.

"В рамках данного сценария не исключено дальнейшее его движение в сторону 2700 пунктов. Аналогичная картина складывается по индексу РТС, который может продолжить рост в сторону 1050 пунктов. Дальнейшему активному росту индексов сейчас препятствуют ожидания нового, 11-го пакета санкций со стороны ЕС, а также отсутствие позитивной динамики на нефтяном рынке в преддверии заседания ФРС США", — добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу вновь обновили пики с апреля и декабря 2022 года соответственно, но не устояли у максимумов дня, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"В целом российский рынок выглядит готовым к продолжению среднесрочного повышения, препятствием для которого может стать перекупленность, а также закрытие дивидендных реестров и возможное принятие 11-го пакета санкций ЕС ближе к середине мая", — добавляет она.