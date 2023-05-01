МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Британский разработчик чипов для процессоров, ARM Holdings, подал заявку на проведение первичного публичного размещения (IPO) своих акций в виде депозитарных расписок на бирже в США, следует из пресс-релиза компании. Компания Genetico провела IPO на Московской бирже

"Компания Arm… объявила о том, что она конфиденциально подала проект регистрационного заявления в форме F-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), связанное с первичным публичным размещением американских депозитарных расписок, которые представляют обыкновенные акции компании", — говорится в сообщении.

Arm уточняет, что ценовой диапазон акций и сумма, которую планируется привлечь в рамках IPO, еще не были определены. Однако агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что компания рассчитывает привлечь от 8 до 10 миллиардов долларов.

Британская корпорация ARM Holdings — один из крупнейших разработчиков и лицензиаров чипов для процессоров, которые используются в портативных и мобильных электронных устройствах. Основана в 1990 году как совместное предприятие Acorn Computers, Apple Inc. и VLSI Technology. Компания на данный момент принадлежит японской группе Softbank.

Ранее планировалось, что американский разработчик видеокарт Nvidia приобретет ARM у SBG и Softbank Vision Fund за 40 миллиардов долларов. Однако в прошлом году соглашение расторгли из-за препятствий со стороны антимонопольных регуляторов.