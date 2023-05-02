МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT в понедельник упали до новых минимумов на фоне обильного мирового предложения, вялого спроса на продукцию из США и дождей в ключевых сельскохозяйственных регионах Великих равнин и Среднего Запада, сообщило агентство Reuters.

Цены на кукурузу снизились на прогнозах благоприятной погоды для проведения посевных работ, а также ввиду сокращения экспорта из США. Соя совершила отскок с 6-месячного минимума, установленного в пятницу, на фоне технических факторов и закрытия коротких позиций.

Трейдеры на рынке зерновых следят за погодой в сельскохозяйственных регионах США. Падение цен на пшеницу оказало давление на рынок зерновых в целом.

Июльские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу на CBOT завершили торги с понижением на 15 1/2 цента, по 6,18 1/4 доллара за бушель. В ходе сессии котировки снижались до минимума с июля 2021 года.

Котировки твердой краснозерной озимой пшеницы упали до минимума за 15,5 месяца, несмотря на прогнозы сокращения урожая из-за засухи.

"Предложение в 2023-2024 сельскохозяйственном году, вероятно, будет обильным, а спрос на пшеницу из США отстает от предложения", — отметил Брайан Бастинг из Advance Trading.

"Дожди на юго-западе (США) оказались спасительными для посевов пшеницы… Кроме того, перспективы урожая мягкой пшеницы на Среднем Западе кажутся многообещающими", — добавил он.

Согласно опубликованным в понедельник данным Минсельхоза США, доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии на отчетной неделе выросла на 2 процентных пункта, до 28%, на фоне дождей на Великих равнинах. Тем не менее доля посевов в "хорошем" или "превосходном" состоянии остается одной из самых низких для текущего времени года.

Сев кукурузы в США по состоянию на воскресенье был завершен на 26%, сообщили в Минсельхозе, что совпало со средним 5-летним показателем. Аналитики в среднем полагали, что сев кукурузы выполнен на 27%.

Сев сои завершен на 19% против среднего 5-летнего показателя 11%. Аналитики полагали, что соей засеяно 17% от прогнозируемых посевных площадей.

Июльские фьючерсы на кукурузу на CBOT закрылись снижение на 1/2 цента, по 5,84 1/2 доллара за бушель, в то время как соя подорожала на 8 1/4 цента, до 14,27 1/2 доллара за бушель.

Цены на кукурузу и сою находятся под давлением, так как обильный урожай в Бразилии способствует снижению спроса на эти культуры, произведенные в США.

Еврокомиссия в пятницу заявила о достижении принципиальной договоренности по возобновлению транзита украинского зерна через пять восточноевропейских государств, которые ранее ввели ограничения в отношении сельхозтоваров из Украины.