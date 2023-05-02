МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник держатся в относительно узком диапазоне. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают сигналов Федеральной резервной системы (ФРС) о дальнейшей динамике процентных ставок.

Около 08.53 по Гринвичу спот-цены на золото оставались почти без изменений, на 1981,79 доллара за унцию, а фьючерсы на золото снизились в цене на 0,1%, до 1989,80 доллара за унцию.

Двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США начнется позднее во вторник. Многие ожидают, что центральный банк повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Тем не менее, если ФРС по итогам заседания просигнализирует о том, что будет занимать осторожную позицию, доллар США может снизиться, и это поддержит цены на золото, отметил Лукман Отунуга из FXTM.

Хотя золото используется для хеджирования рисков в условиях экономической неопределенности, повышение процентных ставок может снизить спрос на этот актив, не приносящий гарантированного дохода.

По итогам апреля цены на золото выросли более чем на 1% на фоне банковского кризиса в США.

"Не следует забывать о заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое, вероятно, завершится повышением процентной ставки на 25 базисных пунктов. Любое неожиданное решение центробанка может повлиять на евро, что, в свою очередь, окажет влияние на доллар и, следовательно, на золото", — добавил Отунуга.

Ослабление доллара делает золото более привлекательным для держателей других валют.

В понедельник цены на золото ненадолго поднимались выше 2000 долларов на новостях о том, что JP Morgan приобрел большую часть активов банка First Republic. Крах First Republic стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.

По словам Эдриана Эша из BullionVault, "существует значительное пространство для притока инвестиций на рынок золота, которые могут оказать поддержку ценам. Между тем базовая цена на физическое золото по-прежнему получает сильную поддержку на фоне спроса в Китае и устойчивых покупок со стороны центробанков развивающихся экономик".

Серебро снизилось в цене на 1%, до 24,72 доллара за унцию.

Платина подешевела на 0,1%, до 1048,75 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 0,4%, до 1457,16 доллара за унцию.