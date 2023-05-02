МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Во вторник цены на пшеницу в Чикаго растут ввиду покупок после снижения. Ранее котировки упали до почти 2-летнего минимума на фоне обильного мирового предложения и улучшения погодных условий в США, сообщает Reuters.

Кукуруза и соя также торгуются с повышением, однако потенциал роста на обоих рынках, вероятно, будет ограничен благоприятными погодными условиями для сева в США и жесткой конкуренцией на экспортном рынке.

В 11.15 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT прибавили 0,4%, до 6,20 3/4 доллара за бушель. В понедельник котировки упали более чем на 2%, до минимума с июля 2021 года.

Кукуруза подорожала на 0,4%, до 5,86 3/4 доллара за бушель, а соя — на 0,9%, до 14,39 3/4 доллара за бушель.

Все внимание рынка также приковано к соглашению по экспорту украинского зерна из Причерноморья. Во вторник один из высокопоставленных украинских чиновников заявил, что переговоры по зерновой сделке, в которых будут участвовать все заинтересованные стороны, запланированы на среду.

Согласно официальным прогнозам, в 2023-2024 сельскохозяйственном году экспорт зерна из Украины может снизиться примерно до 26 млн тонн. Это связано с сокращением урожая, преимущественно из-за российской военной спецоперации.

Согласно опубликованным в понедельник данным Минсельхоза США, доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии на отчетной неделе выросла на 2 процентных пункта, до 28%, на фоне дождей на Великих равнинах. Тем не менее доля посевов в "хорошем" или "превосходном" состоянии остается одной из самых низких для текущего времени года.

Сев кукурузы в США по состоянию на воскресенье был завершен на 26%, сообщили в Минсельхозе, что совпало со средним 5-летним показателем. Аналитики в среднем полагали, что сев кукурузы выполнен на 27%.

Сев сои завершен на 19% против среднего 5-летнего показателя 11%. Аналитики полагали, что соей засеяно 17% от прогнозируемых посевных площадей.

Цены на кукурузу и сою находятся под давлением, так как обильный урожай в Бразилии способствует снижению спроса на эти культуры, произведенные в США.