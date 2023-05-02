МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут на опасениях, связанных с банковским кризисом в США и обсуждениями потолка госдолга. Трейдеры также следят за заседанием Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 12.41 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1986,53 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, по 1994,70 доллара за унцию.

Двухдневное заседание ФРС стартует во вторник. Ожидается, что центробанк США поднимет процентную ставку на 25 базисных пунктов.

Цены на золото стабилизировались перед заседанием ФРС, получая некоторую поддержку со стороны беспокойства по поводу состояния банковского сектора и неопределенности вокруг потолка госдолга США, говорит Сяо Фу, аналитик Bank of China International.

Президент США Джо Байден на следующей неделе проведет встречу с лидерами конгресса. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что правительство может столкнуться с нехваткой денежных средств к июню.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 1%, до 24,72 доллара за унцию, платина подешевела на 0,6%, до 1043,51 доллара за унцию, в то время как палладий торговался с понижением на 0,2%, по 1448,34 доллара за унцию.