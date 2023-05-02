МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник показывают снижение, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают ситуацию с госдолгом США и ждут итоги заседания Федрезерва, сдерживает снижение сезон финотчетности. "Лукойл" увеличил экспорт российской нефти на 14,1 процента в 2022 году

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,46%, до 33 895,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 12 167,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,53%, до 4 145,96 пункта.

Рынки оценивают перспективы, связанные с потолком госдолга США. Министр финансов Джанет Йеллен накануне предупредила конгресс, что без повышения или приостановки действия потолка госдолга администрация США уже с 1 июня может оказаться не в состоянии полностью обслуживать свои обязательства.

Сдерживает снижение, в частности, индекса NASDAQ сезон финотчетности. Акции Uber поднимаются в цене на 6,2%, компания отчиталась о заметном снижении в первом квартале чистого убытка — в 38 раз, до 157 миллионов долларов, а также росте выручке на 29%, до 8,823 миллиарда, что оказалось лучше прогноза в 8,7 миллиарда.

Бумаги Pfizer дорожают на 1,6%, за три отчетных месяца показатели чистой прибыли и дохода компании сократились примерно на 30% каждый, но значение выручки в 18,28 миллиарда оказалось лучше прогноза в 16,64 миллиарда.

Внимание трейдеров также сохраняется вокруг очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут объявлены в среду. По данным CME Group, 94,8% опрошенных аналитиков ждут очередного повышения учётной ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. И 68,5% ожидают в июне сохранения ставки после майского повышения.