МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цена на золото перешла к росту во вторник вечером после утреннего снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.50 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 33,3 доллара, или на 1,67%, до 2 025,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 1,53%, до 25,617 доллара за унцию.

Утром стоимость золота снижалась, достигая отметки в 1 988 доллара за тройскую унцию, а цена серебра уменьшалась до 24,9 доллара за унцию. Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду вечером. Согласно CME Group, 85,3% аналитиков ожидают, что регулятор повысит учётную ставку еще на 0,25 процентного пункта.

"Золото перешло к укреплению в преддверии завтрашнего решения FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам — ред.), поскольку трейдеры ожидают последних мнений центрального банка в свете последних данных и последствий мини-банковского кризиса", — приводит портал Market Watch слова старшего рыночного аналитика OANDA Крейга Эрлама (Craig Erlam).