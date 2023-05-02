МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показали снижение после выхода статистических данных по еврозоне и финотчетов компаний региона, сдержало индексы и падение цен на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 1,24%, до 7 773,03 пункта, французский CAC 40 — на 1,45%, до 7 383,2 пункта. Немецкий DAX уменьшился на 1,23%, до 15 726,94 пункта, но в ходе торгов показатель впервые с 13 января 2022 года поднялся выше психологической отметки в 16 тысяч пунктов.

Статистика по региону в целом оказалась неоднозначной, что поддержало уход трейдеров от риска и сдержало индексы. Розничные продажи в Германии в марте сократились в годовом выражении на 8,6% при прогнозе снижения на 6,1%. В месячном исчислении показатель снизился на 2,4%, хотя аналитики прогнозировали рост на 0,4%. А индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в апреле сократился до 45,8 пункта с 47,3 пункта в марте.

В то же время акции HSBC в Лондоне выросли в цене на 3,5%, британско-гонконгская банковская группа сообщила об увеличении чистой прибыли за первый квартал, приходящейся на акционеров, в 3,7 раза за год. Выручка HSBC за отчетный период увеличилась в 1,6 раза.

Акции BP подешевели на 8,6%, фирма получила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, против убытка годом ранее, но базовая прибыль компании за первый квартал упала на 20%, до 4,963 миллиарда долларов, оказавшись при этом лучше прогноза.

Также повлияло на акции энергетической BP и всего сектора удешевление нефти. В ходе торгов нефть Brent дешевеет на 4,5%, опустившись ниже 76 долларов за баррель впервые с 27 марта. В результате акции TotalEnergies SE подешевели на 5,1%, Shell — на 4,7%, Eni — на 4,2%. Медь дешевеет на 1,9%, что также влияет на акции компаний сектора: бумаги Anglo American потеряли более 3% стоимости, Rio Tinto — 2,7%, Glencore — 1,8%.