МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть падают вслед за фондовыми индексами Уолл-Стрит на опасениях по поводу дефолта в США и ожиданиях, что повышение процентных ставок в США и Европе может привести к снижению спроса на топливо, сообщает Reuters.

Около 16.01 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 3,38 доллара, или 4,3%, по 75,93 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI упали в цене на 3,41 доллара, или 4,5%, до 72,25 доллара за баррель.

Котировки WTI и Brent перешли на территорию перепроданности. Оба сорта нефти могут закрыться на минимумах с 24 марта.

Основные индексы Уолл-Стрит упали после того, как министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство в течение месяца может столкнуться с нехваткой средств. Между тем инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке.

Рынок не обратил особого внимания на новости о том, что добыча нефти ОПЕК в апреле сократилась, поскольку Россия и Иран, находящиеся под санкциями, по-прежнему находят покупателей на свою нефть.

"Цены утратили позиции, достигнутые на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу. Видимо, трейдеры теперь полагают, что перспективы экономики ухудшились настолько сильно, что снижение добычи ОПЕК+ не приведет к дефициту, которого опасались на рынке", — отметил Крейг Эрлам, аналитик OANDA.