МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно растет в среду утром после того, как накануне она прибавила более 1,5% и переступила отметку в 2000 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Нефть торгуется без единой динамики

По состоянию на 8.27 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на символические 1,75 доллара, или на 0,09%, до 2025,25 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,34% — до 25,535 доллара за унцию.

Драгоценный металл прибавил 1,56% к своей стоимости на торгах вторника. По оценке экспертов, интерес к этому активу-убежищу возрос в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США и по итогам "банковского миникризиса" в стране.

На рынке присутствуют опасения рецессии после того, как еще один американский банк не смог преодолеть кризис, а макростатистика показывает в основном замедление темпов экономического роста.

Что же касается ФРС, то, согласно CME Group, почти 90% аналитиков ожидают повышения учётной ставки ещё на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Своё решение регулятор огласит позже в среду.