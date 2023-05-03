МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. В марте розничные продажи в Австралии росли самым медленным годовым темпом за 14 месяцев, а в дальнейшем, после неожиданного повышения ставки центрального банка на этой неделе, потребление может еще больше ослабнуть, передает Reuters.

Согласно вышедшим в среду данным, в марте по сравнению с февралем розничные продажи увеличились на 0,4% после роста на 0,2% в феврале. Годовой темп роста замедлился до 5,4% с 6,4% в феврале. Сумма продаж в марте составила 35,31 млрд австралийских долларов.

Срединный прогноз экономистов предполагал, что в марте по сравнению с февралем продажи вырастут на 0,3%.

Расходы на покупку еды в магазинах и в ресторанах в марте увеличились, а на одежде, бытовых устройствах и других товарах промышленного производства потребители экономили, находясь под давлением роста стоимости жизни и повышенных процентных ставок.

Нагрузка со стороны выплат по ипотечным кредитам будет усиливаться, после того как во вторник Резервный банк Австралии неожиданно для участников рынка и аналитиков повысил ключевую ставку до десятилетнего максимума 3,85%.

Министр финансов Австралии Джим Чалмерс в среду назвал это повышение "жестким напоминанием" о стоящих перед экономикой страны проблемах. Он также говорил о необходимости сдержанного подхода при запланированном на 9 мая обсуждении федерального бюджета, чтобы избежать усиления инфляционного давления на экономику.

"Это было очень и очень жесткое напоминание о проблемах в нашей экономике, особенно о проблеме инфляции", — сказал Чалмерс.

По оценке Capital Economics, в 1-м квартале по сравнению с последним кварталом прошлого года продажи сократились примерно на 0,5%.

"В марте продажи росли приличным темпом, но, по нашей оценке, их сокращение в 1-м квартале было самым существенным с 2021 года, и слабость данных сохранится", — сказали в компании, добавив, что в этом и в следующем кварталах рост потребления может остановиться.

Управляющий РБА Филип Лоу сказал во вторник, что не готов откладывать снижение инфляции. По прогнозу банка, инфляция вернется к верхней границе целевого диапазона 2%-3% к середине 2025 года.

Рынки учитывают в котировках повышение ключевой ставки РБА до 4,10% к августу с вероятностью один к трем. С мая прошлого года центральный банк повысил ставку на 375 базисных пунктов.