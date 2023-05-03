МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в среду снижается, оказываясь второй день в минусе на общем пессимизме мировых рынков, свидетельствуют данные торгов. Цены на золото стабилизируются после скачка на 1,5 процента накануне

По состоянию на 8.55 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,6%, до 3,841 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам вторника металл на этой бирже подешевел на 1,8%.

А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,95% — до 8 514 долларов, алюминия — выросла на 0,45%, до 2 366,5 доллара, цинка — сократилась на 1,44%, до 2 609,5 доллара.

Инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики и возможностью рецессии, также негативных настроений добавляет неопределенность в банковском секторе США. Поэтому на всех финансовых и сырьевых рынках в целом пессимистичные настроения.

Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. Около 89% опрошенных CME Group ожидают повышения учетной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта.