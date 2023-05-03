Медь дешевеет второй день подряд на фоне снижения рисковых настроений на рынках
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Цена на медь в среду снижается, оказываясь второй день в минусе на общем пессимизме мировых рынков, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.55 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,6%, до 3,841 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам вторника металл на этой бирже подешевел на 1,8%.
А на Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,95% — до 8 514 долларов, алюминия — выросла на 0,45%, до 2 366,5 доллара, цинка — сократилась на 1,44%, до 2 609,5 доллара.
Инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики и возможностью рецессии, также негативных настроений добавляет неопределенность в банковском секторе США. Поэтому на всех финансовых и сырьевых рынках в целом пессимистичные настроения.
Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы США. Около 89% опрошенных CME Group ожидают повышения учетной ставки регулятора на 0,25 процентного пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20230503/840523969.html