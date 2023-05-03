МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в среду усиливает снижение, начавшееся с начала торгов, на целом ряде однонаправленных факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" рухнул в апреле

Индекс Мосбиржи к 10.53 мск снижается на 0,53%, до 2566,76 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,29%, до 1016,72 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи сокращался примерно на 0,35%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет тем временем на 0,8%, до 74,7 доллара за баррель. Стоимость нефти марки Brent таким образом опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые с конца марта.

В лидерах снижения стоимости — расписки Globaltrans (-3,6%), обыкновенные (-2,8%) и привилегированные (-2,46%) акции "Мечела", акции "Белуги" (-2,5%). Также привилегированные акции "Татнефти" дешевеют на 2,1%, обыкновенные — на 1,36%. Ранее в среду компания опубликовала квартальный отчет по РСБУ, зафиксировавший снижение ее чистой прибыли в 2,4 раза, до 50,1 миллиарда рублей. Выручка компании, согласно отчету, сократилась в полтора раза и составила 243,7 миллиарда рублей.

Рост котировок среди ликвидных бумаг демонстрируют акции "Северстали" (+1,03%), привилегированные акции "Ростелекома" (+0,55%), акции "Лукойла" (+0,35%) и МКБ (+0,04%).

Сразу три фактора давления на отечественный рынок акций выделяет Андрей Кочетков из компании "Открытие Research": его "перекупленность", резкое снижение цен на нефть и укрепление рубля. "Можем отметить и еще один – утрачивает свою силу "дивидендный допинг", который поддерживал ралли недавние недели", — дополнил Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований управления анализа рынков "Открытие Инвестиции".