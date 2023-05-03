МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыли торги среды заметным снижением, реагируя на отчётность ряда компаний, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Мировые цены на нефть падают более чем на два процента

По итогам торгов гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,18%, до 19699,16 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,91%, до 2501,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,96%, до 7197,4 пункта.

В среду фондовые биржи Китая закрыты, также не проводятся торги в Японии. По итогам последних прошедших торгов, в пятницу, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 1,14%, до 3323,27 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,41%, до 2056,04 пункта, а японский Nikkei 225 во вторник вырос на 0,12%, до 29157,95 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать финансовые результаты компаний за первый квартал.

"На этой неделе рисковые настроения вернулись к осторожному настрою, оценив финрезультаты многих крупных технологических компаний, и неопределенность теперь снова на горизонте", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong).