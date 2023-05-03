МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Доллар США снизился в среду. Инвесторы ожидают повышения ставок ФРС, но с учетом слабых данных по занятости и нерешенной проблемы с государственным долгом США и рисков для банковской системы они не уверены, как долго центральный банк будет проводить жесткую политику, передает Reuters.

Согласно вышедшим во вторник данным, в марте число вакансий в США сокращалось третий месяц подряд, а число увольнений увеличилось до максимума более чем за два года. Эти данные вселяют надежду на то, что ослабление рынка труда поможет ФРС бороться с инфляцией.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,25% ниже уровня закрытия вторника, на 101,61. На предыдущей сессии он тоже падал.

Инвесторы и аналитики полагают, что в среду ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а также ждут сигналов о паузе в цикле ужесточения условий финансирования.

Согласно рынку деривативов, трейдеры считают, что это будет последнее повышение ставки, после которого ФРС переключится на понижение ставки. Центральный банк говорит, что его действия будут зависеть от поступающих данных, значительная часть которых показывает, что экономика замедляется, а ценовое давление ослабевает, но этого недостаточно, чтобы гарантировать резкое изменение политики.

"Давайте проясним: пауза — это не разворот. И это важное замечание, которое не следует забывать. Разворот подразумевает переход к понижению ставок позднее в этом году. Но мы в этом не уверены", — говорит Джек Янасевич, аналитик Natixis Investment Management.

В выходные рынки потряс крах First Republic Bank, а также опасения в отношении того, что к июню у правительства могут закончиться деньги, если законодатели не достигнут соглашения о повышении потолка долга.

Доходность краткосрочных казначейских облигаций резко выросла за последние две недели, так как инвесторы продают любые облигации, срок погашения которых истекает в районе этого срока.

Позднее в среду рынок будет оценивать данные по числу рабочих мест в частном секторе, которые могут подать сигнал о том, чего можно ожидать от отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, которые выйдет в пятницу. Ожидается, что в апреле число рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 179 000.

Пара евро/доллар выросла на 0,3%, до 1,1032, перед заседанием Европейского центрального банка, которое состоится в четверг.

Вероятность повышения ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 85%, а вероятность повышения на 50 базисных пунктов — в 15%.

Пара австралийский доллар/доллар США упала на 0,1% после роста на 0,5% во вторник, когда Резервный банк Австралии неожиданно для рынков повысил ключевую ставку.

Пара фунт/доллар выросла на 0,3%, до 1,2509. Пара евро/фунт торговалась по 0,8820.

Пара доллар США/японская иена упала до 135,83, сдав часть позиций, завоеванных на прошлой неделе, когда Банк Японии оставил политику без изменений.