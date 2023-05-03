МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в преддверии публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о дальнейшей величине учетной ставки, а также ряда макроэкономических данных, которые могут оказаться позитивными для фондовых рынков, свидетельствуют данные торгов. В Deutsche Bank ждут повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов

По состоянию на 13.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,12%, до 33816 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 13212 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,17%, до 4143,5 пункта.

Внимание инвесторов сосредоточено на предстоящих результатах заседания ФРС, которые должны быть опубликованы в среду вечером. По данным CME Group, 87,7% аналитиков ожидают повышения ставки рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 5-5,25% годовых.

Кроме того, трейдеры ждут ряда статданных. Так, аналитики полагают, что число рабочих мест в частных компаниях страны за апрель выросло на 148 тысяч после роста марта на 145 тысяч.

Далее ожидается публикация индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в апреле увеличился до 51,8% с 51,2% в марте.