МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций развернулся и перешел к росту, полностью отыграв снижение в первой половине торгового дня, следует из данных Московской биржи. В Microsoft предупредили об опасности искусственного интеллекта

Индекс Мосбиржи к 14.23 мск растет на 0,09%, до 2582,8 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,63%, до 1026,03 пункта.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,93%, до 73,11 доллара, а ранее в ходе торгов нефть марки Brent была ниже отметки в 73 доллара — впервые с 24 марта.

"Российский рынок в начале торгов испытал резкую просадку, реагируя на ускорение нисходящей динамики нефтяных цен. Индекс Мосбиржи вновь переписал минимум с середины апреля. Хотя нефть продолжила дешеветь, наши фондовые индикаторы быстро восстановились. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи некоторое время оказывало укрепление рубля. Однако вскоре он сдал позиции, растеряв заметную часть сегодняшних достижений, что способствовало отскоку российского рынка от достигнутых минимумов", — поясняет Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста к 14.23 мск оказались цены акций "Белуги" (+5,1%), впервые перешедшие к существенному росту с момента снижения на дивидендной отсечке 25 апреля. Также заметно дорожают акции НМТП (+3,02%), ПИКа (+1,98%) и расписки TCS Group (входит банк "Тинькофф") (+1,59%). А привилегированные и обыкновенные акции "Ростелекома" дорожают на 1,66% и 1,05% соответственно после новостей о приобретении компанией ООО "Информ" у "Лукойла".

Акции самой нефтяной компании при этом повышаются в цене на 0,74%. Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, котировки "Лукойла" начали расти еще вчера вечером с выходом годового отчета компании, из которого следует, что "Лукойл" увеличил производство нефтехимической продукции на 8,2%, до 1,2 миллиона тонн, а экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ вырос до 35,4 миллиона (+14,1%) и 19,4 миллиона тонн (+10,5%) соответственно.

Дешевеют сильнее всего расписки Globaltrans (-2,08%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,22%), "Распадской" (-1,1%), "Новатэка" (-1,06%) и "Газпром нефти" (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ

До конца торгового дня можно ожидать как минимум нейтральной динамики рынка, полагает Алексей Калачев из "Финама".

Если ситуация на нефтяном рынке хотя бы стабилизируется, то индекс Мосбиржи может продолжить рост с ближайшей целью в районе 2600 пунктов, добавляет Бабин.

"Прогноз для Индекса Мосбиржи на закрытие торгов 3 мая: зона 2500–2600 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1000–1060 пунктов", — заключает Чернов.