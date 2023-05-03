МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT снижаются третью сессию подряд, достигнув 25-месячного минимума. Как сообщает Reuters, давление на котировки оказывают ожидания обильного предложения, усилившиеся на фоне дождей в сельскохозяйственных регионах США и благоприятной погоды в Северном полушарии в целом.

Кукуруза и соя дешевеют на фоне быстрых темпов посевной кампании в США.

"Погода в Северном полушарии является негативной для цен. Кроме того, в среду пройдут переговоры по вопросу продления зерновой сделки", — отметили аналитики Hightower.

"Все стороны соглашения будут участвовать в переговорах", — добавили они.

Около 11.10 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 0,9%, до 6,04 доллара за бушель. Ранее в среду котировки снижались до 6,03 3/4 доллара, минимума с апреля 2021 года.

Кукуруза торговалась с понижением на 1,6%, по 5,70 1/2 доллара за бушель, а соя потеряла 0,8%, до 13,99 3/4 доллара за бушель.

Участники рынка ожидают обильного предложения во 2-й половине 2023 года на фоне благоприятных погодных условий в США, России и Европе, которые являются основными производителями сельхозтоваров.

Трейдеры следят за новостями о дальнейших перспективах зерновой сделки.

В пятницу состоится встреча между представителями России и ООН по вопросу продления соглашения, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Кремль заявил, что не будет действовать в ущерб интересам России.