МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций после непродолжительных попыток укрепиться днем вернулся к снижению и теряет порядка 1% вслед за падающей стоимостью нефти, следует из данных Московской биржи. СМИ: швейцарский UBS рассчитывает завершить поглощение Credit Suisse к лету

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.11 мск снижался на 1,01%, до 2554,37 пункта, долларовый РТС — на 0,42%, до 1015,34 пункта.

Июльский фьючерс марки Brent падает на 3,54%, до 72,65 доллара за баррель, следует из динамики торгов.

"Судя по всему, падение нефти вновь усиливается и также усилили снижение нефтегазовые бумаги. Соответственно, под конец дня можем протестировать утренний минимум. Если пройдём, то значит, отскок был ложным и коррекция продолжится", — сказал РИА Новости ведущий аналитик "Открытие Research" Андрей Кочетков.

К текущему моменту акции "Газпрома" падают на 2,23%, "Газпромнефти" — на 1,42%, "Транснефти" — на 2,21%. Также снижаются бумаги "Башнефти" (префы теряют 3,25%, обыкновенные акции — 4,05%), бумаги "Татнефти" (префы — на 1,63%, обыкновенные акции — на 1,13%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-2,75%), акции "Новатэка" (-1,61%).

Впрочем, среди лидеров падения — бумаги девелоперов, ряда металлургов, а также бумаги Сбербанка, привилегированные и обыкновенные акции которого теряют порядка 1,5%, акции ВТБ снижаются на 2,5%.