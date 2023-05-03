Стоимость золота стабильна в ожидании решения ФРС США по ставке
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Цена на золото незначительно растет, рынки ожидают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.17 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на символические 0,7 доллара, или на 0,03%, до 2024,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,22% — до 25,562 доллара за унцию.
Заседание Федрезерва проходит 2-3 мая. Регулятор по итогу объявит свое решение по ключевой ставке. Согласно CME Group, 84,2% аналитиков ожидают ее повышения на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Так, изменение ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке драгметалла в другой валюте и наоборот.
"В прошлую пятницу произошел прорыв, которого так долго ждали инвесторы, поскольку золото закрылось на месячном максимуме за все время", — говорит президент Libertas Wealth Management Group Адам Коос (Adam Koos), чье мнение приводит портал MarketWatch. "Если цены смогут удержаться выше апрельского закрытия, у желтого металла будет огромный потенциал", — полагает эксперт.
https://1prime.ru/Financial_market/20230503/840528293.html