МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Цена на золото незначительно растет, рынки ожидают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Минфин разместил на безлимитном аукционе ОФЗ серии 29024

По состоянию на 17.17 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на символические 0,7 доллара, или на 0,03%, до 2024,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,22% — до 25,562 доллара за унцию.

Заседание Федрезерва проходит 2-3 мая. Регулятор по итогу объявит свое решение по ключевой ставке. Согласно CME Group, 84,2% аналитиков ожидают ее повышения на 0,25 процентного пункта, до 5,25%. Так, изменение ставки отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото. Дорогой доллар делает золото менее доступным при покупке драгметалла в другой валюте и наоборот.

"В прошлую пятницу произошел прорыв, которого так долго ждали инвесторы, поскольку золото закрылось на месячном максимуме за все время", — говорит президент Libertas Wealth Management Group Адам Коос (Adam Koos), чье мнение приводит портал MarketWatch. "Если цены смогут удержаться выше апрельского закрытия, у желтого металла будет огромный потенциал", — полагает эксперт.