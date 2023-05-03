МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2023 года увеличился более чем в 2,8 раза (+184,8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 17,4 тонны, по серебру — в 2,5 раза (+150,9%), до 43,4 тонны, сообщает биржа. Добыча нефти в США выросла за неделю на 100 тысяч баррелей в день

В денежном выражении в январе-апреле заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 86,4 миллиарда рублей против 31,2 миллиарда рублей в аналогичном периоде 2022 года. Объем торгов только в апреле составил по золоту — 40,2 миллиарда рублей и 7,5 тонны, по серебру — 1 миллиард рублей и 13 тонн.

По итогам 2022 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (32,3 тонны) и серебром (78,7 тонны) на общую сумму 122,8 миллиарда рублей против 209,2 миллиарда рублей в 2021 году (48,5 тонны и 40,2 тонны соответственно).

Поставочные торги драгоценными металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организации: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), семь золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на его покупку на торгах Мосбиржи.