МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле этого года вырос на 2,6% по сравнению с показателем апреля 2022 года и составил 90,3 триллиона рублей, следует из данных на сайте торговой площадки. Стоимость золота стабильна в ожидании решения ФРС США

Объем торгов на фондовом рынке в апреле вырос почти в три раза по сравнению с апрелем с прошлого года, до 3,02 триллиона рублей. Объем торгов на денежном рынке снизился на 1,7%, до 59,4 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями по сравнению с показателями апреля 2022 года увеличился на 58,8%, до 1,614 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов вырос на 40%, до 80,7 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1,401 триллиона рублей, увеличившись в 3,3 раза. В апреле на фондовом рынке Московской биржи было размещено 62 облигационных займа на общую сумму 1,497 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 932,5 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 20,8% и составил 5 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов составил 251,3 миллиарда рублей, увеличившись на 21,1%.

"Объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 21,9 триллиона рублей (22,0 триллиона рублей в апреле 2022 года). Объем торгов инструментами спот увеличился на 8,1% и достиг 7,6 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 14,3 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке вырос на 4,2% и составил 1 093,6 миллиарда рублей по сравнению с 1 049,1 миллиарда рублей в апреле 2022 года", — также говорится в сообщении.