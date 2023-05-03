МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают ряд факторов, среди которых макростатистика, продолжающийся сезон отчетности и ожидание итогов очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 18.11 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22%, до 33 611,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,2%, до 12 104,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,1%, до 4 115,66 пункта.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (Services ISM) в апреле вырос до 51,9% с 51,2% в марте, прогноз составлял 51,8%, согласно данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). А количество рабочих мест в частном секторе США в апреле выросло больше прогноза — на 296 тысяч, эксперты ожидали роста показателя на 148 тысяч.

Финрезультаты компаний также влияют на торги. Так, акции Kraft Heinz дорожают на 4,4%, показатели как чистой прибыли, так и выручки выросли в первом квартале примерно на 7%, при этом значение выручки оказалось лучше прогноза. Акции Ford Motor дорожают на 1,3%, в первом квартале компания получила чистую прибыль после убытка годом ранее, а выручка поднялась на 20%.

Бумаги Yum! Brands при этом дешевеют на 4,1%. Чистая прибыль компании снизилась на 25% в годовом выражении за три отчетных месяца, а скорректированная прибыль на акцию составила 1,06 доллара при прогнозе в 1,13 доллара. Акции Starbucks дешевеют на 8,1% после публикации финотчета. Несмотря на рост чистой прибыли и выручки на 35% и 14% соответственно во втором квартале 2022-2023 фингода, компания не стала повышать прогноз, что разочаровало инвесторов.

Позднее в среду Федрезерв объявит итоги очередного двухдневного заседания. По данным CME Group, 87,4% аналитиков ожидают повышения ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Рынки также будут внимательно следить за выступлением главы регулятора Джерома Пауэлла, его комментарии могут содержать подсказки о дальнейшей политике центробанка по ставке.