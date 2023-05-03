МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду упали на 4% на опасениях инвесторов по поводу состояния мировой экономики. Кроме того, на рынке ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке, которое будет озвучено позже в среду, сообщает Reuters.

Около 14.54 по Гринвичу фьючерсы на Brent торговались с понижением на 3,04 доллара, или 4%, по 72,28 доллара за баррель. В ходе торгов среды котировки опускались до 72,21 доллара, минимума с 20 марта.

Фьючерсы на WTI упали в цене на 3,04 доллара, или 4,2%, до 68,62 доллара за баррель. Ранее в среду цены снижались до минимума с 24 марта 68,54 доллара.

По итогам сессии вторника котировки обоих сортов нефти упали на 5%, продемонстрировав самое значительное однодневное снижение в процентном выражении с начала января.

Цены ускорили снижение после того, как Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США неожиданно сообщило об увеличении запасов бензина в стране на отчетной неделе на 1,7 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали снижения запасов на 1,2 млн баррелей.

"Самое примечательное, что спрос на бензин утратил рост, наблюдавшийся в последние недели", — отметил Эндрю Липоу, президент Lipow Oil Associates.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе 22-28 апреля сократились на 1,3 млн баррелей, сообщили в EIA, в то время как аналитики ожидали их снижения на 1,1 млн баррелей.

В Morgan Stanley понизили прогноз цен на нефть Brent к концу года до 75 долларов за баррель.

"Понижательные риски для предложения в России и повышательные риски для спроса в Китае по большей части исчерпаны, и перспективы более ограниченного предложения во 2-й половине года ослабли" — говорится в аналитической записке банка.