МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 1,9%, следует из данных Московской биржи. Нефть Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель впервые с 20 марта

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,86%, до 2532,42 пункта, долларовый РТС — на 1,1%, до 1008,49 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 50 копеек до 79,12 рубля.