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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230503/840529091.html
Российский рынок акций упал на 1,9 процента за основную торговую сессию
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Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 1,9%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,86%, до 2532,42... ПРАЙМ, 03.05.2023
рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды упал на 1,9%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 1,86%, до 2532,42 пункта, долларовый РТС — на 1,1%, до 1008,49 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 50 копеек до 79,12 рубля.