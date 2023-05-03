МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду показали некоторый рост, внимание рынков обращено к сезону финотчетности и заседаниям центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,2%, до 7 788,37 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 7 403,83 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 15 815,06 пункта.

Позднее в среду свое решение по монетарной политике озвучит Федеральная резервная система США. По данным CME Group, 83,6% аналитиков ожидают повышения ставки вновь на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых.

В четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. Эксперты прогнозируют, что он также поднимет ставку — до 3,75% с 3,5%, таким образом, замедлив темпы повышения до 25 базисных пунктов с 50 б.п. в марте.

Повлиял на торги также сезон финотчетности и удешевление нефти. Бумаги UniCredit выросли в цене на 3,8%, чистая прибыль банковской группы подскочила в первом квартале в 7,5 раза, а выручка увеличилась на 18%. Несколько сдержало французский CAC 40 удешевление акций Stellantis на 1,9%, несмотря на рост выручки в первом квартале на 14%, поскольку компания не изменила прогноз.

Британский индекс оказался под давлением из-за падения нефтяных цен. В ходе торгов снижение достигало 5%, а цена нефти Brent опускалась ниже 72 долларов за баррель впервые с 20 марта. В результате акции Saipem подешевели на 2,65%, Equinor — на 1,25%, OMV — на 1,1%.

Инвесторы оценили и макростатистику: согласно официальным данным, безработица в еврозоне в марте снизилась до 6,5%, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне февраля в 6,6%.