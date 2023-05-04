МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром выше отметки в 2052 доллара за тройскую унцию, что приближается к историческому максимуму, после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть восстанавливаются после падения

По состоянию на 8.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 15,75 доллара, или на 0,77%, до 2052,85 доллара за тройскую унцию. Это самая высокая цена после исторического максимума в 2020 году, когда она достигла 2089 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,38% — до 26,038 доллара за унцию.

Золото растет после итогов заседания ФРС. В среду регулятор ожидаемо повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Тем не менее Федрезерв дал понять, что в продолжающемся уже год цикле повышения учетной ставки, вероятно, может быть взята пауза для оценки экономической ситуации в США.

Это привело к ослаблению доллара и снижению доходности гособлигаций США, которые составляют альтернативу драгоценному металлу в качестве активов-убежищ. Доллар дешевеет к евро и иене, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,23%, что делает золото более выгодным для покупки в другой валюте, а доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) уменьшается до 3,334% с уровня прошлого закрытия в 3,403%.