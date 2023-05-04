МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в четверг утром выше отметки в 2052 доллара за тройскую унцию, что приближается к историческому максимуму, после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Цены на нефть восстанавливаются после падения

По состоянию на 8.14 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 15,75 доллара, или на 0,77%, до 2052,85 доллара за тройскую унцию. Это самая высокая цена после исторического максимума в 2020 году, когда она достигла 2089 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,38% — до 26,038 доллара за унцию.

Золото растет после итогов заседания ФРС. В среду регулятор ожидаемо повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Тем не менее Федрезерв дал понять, что в продолжающемся уже год цикле повышения учетной ставки, вероятно, может быть взята пауза для оценки экономической ситуации в США.

Это привело к ослаблению доллара и снижению доходности гособлигаций США, которые составляют альтернативу драгоценному металлу в качестве активов-убежищ. Доллар дешевеет к евро и иене, его индекс (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,23%, что делает золото более выгодным для покупки в другой валюте, а доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) уменьшается до 3,334% с уровня прошлого закрытия в 3,403%.