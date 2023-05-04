МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился в четверг на фоне продаж доллара против большинства других основных валют, спровоцированных сигналом ФРС о паузе в цикле ужесточения политики. Рост юаня также поддержали данные, указавшие на сильные расходы в Китае на туризм во время пятидневного праздника, сообщает Reuters.

На континентальном рынке пара доллар/юань достигала минимума за неделю 6,8888. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9054.

В среду ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую ставку на четверть процентного пункта и исключила из заявления по итогам заседания слова о том, что она предвидит необходимость дальнейшего ужесточения политики.

В четверг индекс доллара продолжал снижаться.

"ФРС готовится поставить на паузу самый агрессивный цикл повышения ставок с 1980-х годов или даже завершить его", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

Этот сигнал поддержал азиатские валюты, включая юань, которому также помогает ослабление давления со стороны оттока капиталов, добавил он.

Кроме того, по словам аналитика, "данные по туризму и расходам за праздничные дни были сильными и показали реализацию отложенного спроса".

Согласно официальным данным, число поездок внутри страны за пять выходных дней в конце апреля-начале мая по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличилось на две трети.

Тем не менее некоторые трейдеры и аналитики ожидают, что в дальнейшем юань будет торговаться волатильно, так как решение ФРС было во многом учтено в котировках, а продолжительность и сила восстановления экономики Китая вызывают вопросы.

"В этом году основным драйвером роста китайской экономики было потребление услуг, а слабость оживления рынка недвижимости, замедление роста мировой экономики и усиление геополитических рисков остаются ключевыми проблемами для устойчивого восстановления, — сказал экономист Nomura Тин Лу. — Мы ожидаем замедления в сфере услуг в ближайшие месяцы по мере удовлетворения отложенного спроса".