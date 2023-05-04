Медь дорожает до 3,8762 доллара за фунт после публикации итогов заседания ФРС США
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.21 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,72%, до 3,8762 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,53%, до 8 468,5 доллара, алюминия — на 1,92%, до 2 321 доллара, цинка — выросла на 0,79%, до 2 630 долларов.
Стоимость промышленного металла растет после двух дней снижения, в то время как инвесторы в том числе оценивают решения ФРС, которая повысила ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 5-5,25%. А в рамках пресс-конференции её председатель Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики. В то же время Пауэлл указал, что не стоит ожидать понижения ставки до конца этого года.
https://1prime.ru/Financial_market/20230504/840530848.html