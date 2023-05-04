МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам майского заседания, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота приближается к историческому максимуму

По состоянию на 9.21 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,72%, до 3,8762 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,53%, до 8 468,5 доллара, алюминия — на 1,92%, до 2 321 доллара, цинка — выросла на 0,79%, до 2 630 долларов.

Стоимость промышленного металла растет после двух дней снижения, в то время как инвесторы в том числе оценивают решения ФРС, которая повысила ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта — до 5-5,25%. А в рамках пресс-конференции её председатель Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики. В то же время Пауэлл указал, что не стоит ожидать понижения ставки до конца этого года.