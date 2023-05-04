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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230504/840531323.html
Российский рынок акций перешел к росту в начале торгов
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. Российский рынок акций перешел к росту в начале торгов четверга после кратковременного снижения на самом открытии, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03... ПРАЙМ, 04.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту в начале торгов четверга после кратковременного снижения на самом открытии, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,21%, до 2537,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,12%, до 1009,67 пункта.
На самом открытии торгов индекс Мосбиржи снижался почти на 0,3%.