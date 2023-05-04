МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к росту в начале торгов четверга после кратковременного снижения на самом открытии, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе продолжают "штилевую" динамику недели

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,21%, до 2537,65 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,12%, до 1009,67 пункта.

На самом открытии торгов индекс Мосбиржи снижался почти на 0,3%.