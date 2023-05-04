МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно колеблется в первой половине торгового дня, не демонстрируя явно выраженной динамики, следует из данных торгов на Московской бирже. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" рухнул в апреле

Индекс Мосбиржи к 11.01 мск повышается на символические 0,05%, до 2533,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,15%, до 1010 пунктов. При этом в ходе начавшихся торгов индексы уже несколько раз переходили как к росту, так и к снижению.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent тем временем дорожает на 0,95%, до 73,02 долларов за баррель.

В лидерах роста котировок — обыкновенные акции "Мечела" (+3,98%), акции "Белуги" (+3,73%), НМТП (+2,84%), привилегированные акции "Мечела" (+2,72%) и расписки "Русагро" (+2,41%). А наибольшее снижение стоимости демонстрируют акции Genetico (-4,1%), "Аэрофлота" (-1,89%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-0,49%) и "Ростелекома" (-0,37%), а также акции ДВМП (-0,13%).

"Внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным. Цены на нефть растут после очередного после обвала накануне, а настроения на мировых фондовых площадках стабилизировались. ФРС на вчерашнем заседании повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов и намекнула на возможную паузу в дальнейшем увеличении, что подтолкнуло наверх цены на золото, но не поддержало рисковые активы", — отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Нас больше всего интересует нефть, которая за три дня этой недели упала (в цене — ред.) на 10%. Перепроданность высока, отскок просто необходим, и он уже начинается сегодня утром — цены на нефть подрастают на 1% с небольшим и находятся чуть выше 73 долларов за баррель… Складывается впечатление, что большинство инвесторов настроено на рост рынка, свидетельством чему являются постоянные попытки выкупить просадки", — в свою очередь отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".